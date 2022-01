Nessun Iframes

GOZZANO – 05-01-2022 --Come si temeva è arrivato lo stop anche per la Serie D. Dopo il fermo dei campionati regionali, che non riprenderanno prima del 30, anche la D fa slittare il ritorno in campo dal 9 al 23 gennaio, nella speranza che i contagi rientrino sotto il livello di guardia. Lo ha reso noto ufficialmente il Dipartimento Interregionale.

Solo le gare di recupero saranno riprogrammate tra il 12 e il 19 gennaio in base a un calendario che sarà pubblicato nei prossimi giorni. Il comunicato specifica che le società potranno continuare a svolgere regolarmente gli allenamenti nel rispetto delle norme sanitarie vigenti e di quelle eventualmente emanate successivamente alla data odierna nell’ambito dei Protocolli FIGC per l’attività nazionale. (FAB)