BORGOMANERO- 07-01-2022-- Continua l’impegno di solidarietà al territorio del Rotary club di Orta San Giulio, che il 5 gennaio ha organizzato uno dei tanti progetti di servizio a supporto delle famiglie meno fortunate del territorio, consegnando 100 pasti della bontà.

Come da tradizione, in occasione delle festività, i soci del Club si sono ritrovati per confezionare 100 pasti della bontà, cioè un pacco composto da tre portate, primo, secondo e dolce, preparate dai ristoranti Il Pinocchio, la Trattoria dei commercianti di Borgomanero e il ristorante La zucca di Arola. I pacchi sono stati consegnati all’Emporio solidale di Borgomanero e al Consorzio intercomunale per gestione dei servizi di Borgomanero e Gozzano per la distribuzione alle famiglie più disagiate del territorio

Il presidente del club, Luca valenti ha commentato: “È un grande orgoglio per il nostro club poter continuare questa tradizione e spero che altre strutture aderiranno in futuro al progetto in modo da consegnare a più famiglie possibile del nostro territorio un pasto diverso fuori dal consueto in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo”.