Nessun Iframes

GOZZANO – 09-01-2022 -- Nell'ambito dei festeggiamenti per la festa Patronale di San Giuliano si è tenuta sabato sera, 8 gennaio, in Basilica un’importante ed interessante conferenza dal titolo “Le campane e il vissuto di una comunità” dedicata alle otto campane di Gozzano e più globalmente al rapporto di questi strumenti con la Liturgia e la società civile nella storia.

Diversi e articolati gli interventi. Don Stefano Capittini, don Marco Barontini e don Riccardo Crola si sono alternati al microfono per spiegare le varie fasi dell’edificazione del campanile della Basilica, la successione nei secoli delle varie campane fino all’arrivo delle attuali nel 1927, le regole e consuetudini legate al loro utilizzo. Ha poi preso la parola il Professor Francesco Ruga, noto storico locale, che ha intrattenuto il pubblico con aneddoti relativi appunto alle campane in rapporto alla storia e alle consuetudini del paese. Giacomo Rubagotti, titolare dell’impresa che ha curato il recente restauro ha spiegato molti dettagli tecnici, mentre Carlo Frattini ha concluso la serata parlando del vicino campanile di Bolzano Novarese. – Penso questa serata rappresenti il segno della nostra volontà di non fermarci anche in questo periodo così difficile. – ha detto don Capittini presentando – Vogliamo ripartire dalle nostre radici dalla cultura di casa nostra dall’amore per questo magnifico territorio. – Folto il pubblico presente, ammesso nello stretto rispetto della normativa per la prevenzione del rischio covid. Molti anche coloro che hanno seguito l’evento in streaming sui social della Comunità Parrocchiale. (FAB)