ARMENO- 10-01-2022-- Due maglie per il team Bilake di Miasino, per due atleti di Armeno. Questo il bottino della partecipazione della squadra al campionato regionale csain di cx, il 6 gennaio, ad Arro in frazione Salussola. A brillare sono stati Marco Mondello, categoria primavera e Alberto Tonati, categoria debuttanti.

