GOZZANO – 11-01-2022 -- Fissate le date per i recuperi nel campionato di serie D. Si comincerà sabato 15 con Chieri-Fossano, per proseguire domenica 16 con Ligorna-Caronnese. Martedì 18 toccherà a una delle nostre formazioni, il Borgosesia che riceverà il Saluzzo, mentre il giorno successivo, mercoledì 19, sarà il Gozzano ad attendere al D’Albertas il Derthona per il terzo tentativo di effettuare la gara rinviata una prima volta l’otto dicembre e una seconda il cinque gennaio. Nella stessa giornata in programma anche Varese-Caronnese, Asti-Pont Donnaz, Bra-Sanremese e Imperia-Casale che riprenderà dal trentaduesimo del primo tempo con le squadre sullo 0-0. Tutto ciò naturalmente se non ci saranno aggravamenti della situazione sanitaria e dunque ulteriori slittamenti del calendario. (FAB)