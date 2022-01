Nessun Iframes

GOZZANO –12-01-2022-- Il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha visitato mercoledì 12 gennaio il centro vaccinale di Gozzano aperto presso l’oratorio Don Bertoli. Arrivato poco dopo le 16 è stato accolto dal Sindaco Gianluca Godio e ha poi salutato e ringraziato tutti i medici e i volontari che consentono al Centro di poter operare e le persone in coda in attesa di vaccinarsi. Particolare simpatia ha manifestato verso i membri della Pro Loco, ricordando che il suo primo incarico pubblico era stato quello di presiedere quella di Alba, sua città di origine. Sono seguite due battute col vice parroco Don Capittini lodato per la sua eleganza che ha ricambiato donandogli il suo volume sulla storia dei Canonici di Gozzano. Molto serio naturalmente invece l’intervento ufficiale, in cui Cirio ha ricordato l’importanza del lavoro dei centri e del loro personale sul territorio, specificando che il “vero” Piemonte si trova proprio nei paesi più piccoli come Gozzano. Nel video, gli interventi del sindaco Godio e del governatore Cirio. (FAB)

