AROLA - 13-01-2022 -- Un uomo che si trovava a bordo di una moto è finito in ospedale dopo che un cervo gli ha tagliato la strada. E' accaduto nei giorni scorsi ad Arola, sulla provinciale che dal lago d'Orta porta in Valsesia. Mentre tornava a casa dal lavoro in moto l'uomo si è visto sbucare dai boschi che costeggiano la strada un cervo: inevitabile l'impatto. Il motociclista è stato soccorso e trasferito in ospedale a Borgomanero. (M.R)