GOZZANO – 14-01-2022 – Come purtroppo si temeva il recupero del girone A della Serie D tra Gozzano e Derthona che era stato programmato per mercoledì 19 al D’Albertas non si giocherà. La presenza di numerosi positivi, non si sa esattamente per motivi di privacy in quale dei due gruppi squadra, o magari in entrambi, ha reso inevitabile l’ennesimo rinvio, in una data per ora non stabilita. Teoricamente i cusiani torneranno in campo domenica 23 a Chieri per l’ultima giornata di andata, ma restano forti dubbi in merito. (FAB)