GOZZANO -15-01-2022 -- Domenica 23 gennaio in tutte le parrocchie della Comunità Pastorale di Gozzano si celebrerà la Giornata del Seminario.

In un comunicato diffuso tramite la sua pagina Facebook il parroco don Enzo Sala spiega: - Le offerte che si raccoglieranno a tutte le Messe, saranno devolute al nostro Seminario San Gaudenzio di Novara per coprire le spese sostenute per la risistemazione dell’Istituto Gentile a Gozzano, che dallo scorso anno ospita i seminaristi. La Giornata è un invito a voler bene ai seminaristi, avendone cura umana, spirituale e materiale. Il Rettore chiede di ricordarli esplicitamente nella preghiera personale e comunitaria perché i futuri sacerdoti si formino secondo il cuore del Signore e l’insegnamento attuale della Chiesa. - Quattordici sono i seminaristi e cinque i diaconi che fanno capo alla Diocesi di Novara. Questo il programma della di domenica nella struttura di Via Gentile a Gozzano: alle 15 con Adorazione Eucaristica, alle 16.30 i Vespri e alle 17 la Santa Messa. (FAB)