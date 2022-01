Nessun Iframes

OMEGNA - 16-01-2022 -- Certificati anagrafici in tabaccheria ad Omegna.

È il risultato di una convenzione siglata tra il Comune di Omegna e la FIT, Federazione Italiana Tabaccai l’innovativo servizio annunciato dal Sindaco Paolo Marchioni, che consente ai cittadini interessati di recarsi comodamente in tabaccheria per ottenere, con un costo aggiuntivo di 2 euro a documento emesso, una serie di certificati anagrafici, senza doversi recare agli appositi sportelli comunali soggetti a restrizioni e a stringenti orari di servizio.

«I certificati ottenibili – è l’osservazione del Primo Cittadino – sono sostanzialmente quelli proposti online già da due mesi a questa parte dall’Anagrafe Nazionale ANPR, ma il servizio che oggi ufficializziamo non richiede agli utenti di essere in possesso dello SPID, che ancora mette in difficoltà molti dei nostri anziani restii alle nuove tecnologie. Inoltre, con questa innovativa operazione promossa con la FIT andiamo anche a valorizzare e a supportare le attività del nostro territorio che, integrando alcuni servizi comunali, hanno la possibilità di divenire sempre più punti di riferimento per le persone, creando una rete di servizi territorialmente diffusa».

La conferma dell’utilità arriva anche dalla voce di Fabrizio Torri, intervenuto alla conferenza in qualità di Vicepresidente della Federazione Italiana Tabaccai a livello provinciale, nonché di titolare della Tabaccheria Rivendita Tabacchi Marianelli di Piazza XXIV Aprile, dove il Sindaco Marchioni ha contestualmente ritirato il primo certificato emesso con il nuovo servizio. Lo stesso che, in questa prima fase, grazie alla collaborazione di Novares, società del gruppo FIT, sarà erogato da altre 5 tabaccherie del territorio e poi allargato, in un secondo momento, alle attività che vorranno aderire per aumentare il numero dei punti vendita convenzionati.

Come sottolineato in una nota fatta giungere per l’occasione da Roberto Colombo Mainini, Presidente provinciale della Federazione Italiana Tabaccai guidata: «Siamo davvero soddisfatti di poter collaborare con le Istituzioni affinché le nostre attività possano essere vicine ai cittadini, agevolandoli nelle loro incombenze quotidiane e svolgendo così anche una funzione di servizio “chiavi in mano” che non prevede né code agli sportelli né preoccupazioni di alcun genere».

I certificati che saranno rilasciati dalle tabaccherie sono:

· Anagrafico di NASCITA

· Anagrafico di MORTE

· Anagrafico di MATRIMONIO

· Di CITTADINANZA

· Di Esistenza in VITA

· Di RESIDENZA

· Di Stato CIVILE

· Di Stato di FAMIGLIA

· Di Stato di Famiglia e di Stato Civile

· Di residenza in CONVIVENZA

· Di Stato di Famiglia AIRE

· Di Stato LIBERO

· Anagrafico di UNIONE CIVILE

· Di CONVIVENZA

Le tabaccherie di Omegna in cui il servizio è già attivo sono:

Rivendita 1 di piazza XXIV Aprile 2

Rivendita 5 di via Fratelli Bariselli 13, Crusinallo

Rivendita 3 di via Fratelli di Dio 129

Rivendita 12 di via De Angeli 113

Rivendita 13 di via IV Novembre 304, Crusinallo

Rivendita 16 di via Giuseppe Mazzini 103

È attivo anche il servizio di rilascio certificati della Camera di Commercio e Catasto.