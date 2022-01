OMEGNA - 18-01-2022 -- Scade il 26 gennaio il bando per il servizio civile: ben 7 i positi disponibili ad Omegna. I giovani interessati possono presentare domanda presso il Comune di Omegna (2) all’Ufficio Cultura e Istruzione per attività di animazione culturale con minori (2) e all’Ufficio Ambiente e turismo con il progetto “Transizione ecologica quotidiana”.

Sempre a Omegna sono disponibili posti nell’assistenza verso anziani presso il Cis Cusio (2) e presso la Residenza Sanitaria Assistenziale Lagostina (1). I progetti sono realizzati dalla cooperativa Aurive in collaborazione con il Comune di Omegna ed altri enti pubblici e privati.

Questa esperienza, che ha avviato centinaia di giovani a partire dal 2004, è stata resa possibile grazie all’impegno del comune di Omegna che ha seguito il precedente accreditamento, organizzando progetti in ambiti e settori diversi, rendendo il servizio civile riconoscibile come esperienza formativa e professionale per i giovani del territorio.

Possono candidarsi al Servizio Civile coloro che hanno già compiuto 18 anni e non hanno ancora compiuto 29 anni al momento della presentazione della domanda. I progetti includono attività di assistenza ai disabili, educazione e animazione culturale, attività presso biblioteche e musei oppure nei campi del turismo e della tutela dell'ambiente.

Le schede descrittive dei progetti sono pubblicate sul sito Aurive.it alla pagina https://www.aurive.it/servizio-civile-selezione-bando-2021/ Il servizio dura 12 mesi con un orario medio settimanale di 25 ore e un compenso mensile di euro 444,30.

Gli interessati hanno tempo fino alle ore 14.00 di mercoledì 26 gennaio 2022 per candidarsi. La domanda di partecipazione potrà essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/. Per compilare la Domanda on line è necessario avere SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) con un livello di sicurezza 2. Informazioni Sito Aurive: https://www.aurive.it/servizio-civile-selezione-bando-2021/ Telefono e Whatsapp 338 3868640 Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.