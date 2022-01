Nessun Iframes

ARMENO -19-01-2022 -- Il Comune di Armeno ha reso noto che la Provincia di Novara ha prorogato l'ordinanza di sospensione al transito veivolare sulla sp39 delle "Due Riviere" dal km 14 al km 10 in direzione Gignese dal 24 al 26 gennaio. Il provvedimento sarĂ in vigore dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17 per consentire il taglio di alcune piante.