OMEGNA- 19-01-2022-- Una nuova mattinata di colloqui conoscitivi con le aziende sarà ospitata, mercoledì 26 gennaio, dalle 9.30 alle 12.30, al Forum Omegna. Lo ha deciso l’Amministrazione comunale dopo i risultati conseguiti lo scorso 29 novembre, quando in occasione del primo esperimento con Randstad e il personale qualificato della filiale di Gravellona Toce, sono stati realizzati in tutto 19 colloqui, e altri 2 si sono svolti in maniera differita in altra sede.

A distanza di un mese e mezzo, Randstad ha comunicato al Sindaco, Paolo Marchioni, e all’Assessore alle attività produttive, Raffaella Varveri, che hanno promosso l’evento che, a seguito di questo primo incontro: 4 candidati hanno ottenuto contratti di lavoro in fase di somministrazione a seguito di selezione presso le aziende clienti di Randstad; 3 candidati hanno fatto colloqui presso aziende del territorio e 2 candidati sono risultati irreperibili al telefono e quindi non più contattabili.

In considerazione della costante richiesta di manodopera a vario titolo proveniente dalle attività produttive del nostro territorio, è stata, dunque, richiesta e prontamente attivata una nuova data di recruiting.

Chi fosse interessato, può prenotare un appuntamento telefonando al numero 0323.864657, oppure inviare una email all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Si ricorda che è possibile recarsi a colloquio anche senza CV.