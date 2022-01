Nessun Iframes

PETTENASCO - 19-01-2022 -- Nella giornata di giovedì 20 gennaio la Biblioteca Comunale di Pettenasco comincerà ufficialmente la sua attività al pubblico e sarà aperta, con iscrizione gratuita, tutti i giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00.



Al momento sono disponibili circa 1200 volumi di narrativa, saggistica, storia locale, arte, gialli, tempo libero e, oltre a ciò, c’è anche una sezione dedicata ai bambini e ai ragazzi.

Sul sito internet ufficiale del Comune ( www.comune.pettenasco.no.it) è possibile consultare e scaricare l'elenco completo dei volumi in ordine alfabetico per autore e per titolo.



“…Una biblioteca deve essere possibilità di incontro con altri per confronto di idee, di vissuti. Una biblioteca deve fare comunicazione. Fa comunità. Fa cultura. Quindi arricchisce le persone. Una biblioteca è necessaria a Pettenasco perché rende più aperta la comunità. La rende più ricca. Starà anche a noi far diventare la nostra raccolta di libri una biblioteca aperta agli incontri con autori, con letture comuni, con altre forme d’arte. Se questo avverrà Pettenasco sarà più ricca…”. “Faccio mie le parole di Enrica Poggia durante la presentazione del 19 dicembre che hanno sottolineato l’importanza di contribuire a mantenere e a far crescere il senso di comunità -dichiara Annunziata Morea, vicesindaco di Pettenasco con deleghe alla Cultura e all’Istruzione-; da parte dell’Amministrazione comunale, raccolgo l’invito a collaborare affinché vengano promosse occasioni di conoscenza, divulgazione e riflessione.

Colgo l’occasione per ringraziare ancora i volontari per il grande lavoro hanno svolto e rinnovo il mio sostegno. Posso anticipare che per il 27 gennaio, Giornata della Memoria, si sta organizzando una iniziativa che vedrà coinvolti anche gli alunni della Scuola primaria.”