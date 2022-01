Nessun Iframes

GOZZANO – 19-01-2022 -- Un altro rinvio per il Gozzano. I cusiani non potranno riprendere il loro cammino in campionato nemmeno domenica, quando avrebbero dovuto disputare l’ultima giornata di andata in quel di Chieri. La società torinese avendo diversi positivi in rosa, ha chiesto e ottenuto dalla lega Dilettanti l’ennesimo rinvio a data da destinarsi di questa stagione che si sta avviando ad essere problematica quanto le due precedenti.

Mister Schettino prosegue gli allenamenti, con due nuovi elementi in squadra, il centravanti classe 1999 Assam Gassama, originario della Guinea che ha rescisso con gli abruzzesi del Notaresco, e Andrea Repossi, anche lui lasciato libero dal Varese. (FAB)