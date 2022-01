OMEGNA - 20-01-2022 -- La Paffoni Fulgor Basket annuncia di aver sottoscritto un accordo fino al termine della stagione con il playmaker classe ’93 Federico Burini, che lo scorso anno ha vinto il campionato di Serie B con la maglia di Nardò, con cui in questa stagione ha disputato la A2.

Il giocatore verrà presentato oggi alle ore 16:00 in una conferenza stampa chiusa al pubblico e ai giornalisti, che sarà trasmettessa in diretta sulla pagina Facebook della società. Assieme a Federico ci saranno il direttore sportivo Michele Burlotto e il capo allenatore Flavio Fioretti.

