OMEGNA - 20-01-2022 --Due imponenti opere in bronzo, dell'artista Annibale Lanfranchi, che risalgono al 1954 quando sono state commissionate da Renato Bialetti per essere esposte nella sede storica dell'azienda per oltre cinquant’anni, sono state collocate al Forum.



Rappresentano le fasi della fusione del metallo, e quale luogo migliore per renderle fruibili a tutti quelli che vorranno passarle a vedere, se non nella sede del Forum, ex acciaieria Cobianchi. Le piastre di bronzo sono state spostate ora presso il Forum anche grazie a Renzo Fovana, Armando Alberganti e Adriano Soldani.



Un ringraziamento all’Associazione I Lamberti che si è interessata direttamente al ricollocamento delle opere a favore della comunità.

L'azione culturale è inserita nel progetto "Rodari 2020" per la riqualificazione dell'area Forum, che ha ricevuto il contributo di Fondazione Cariplo.

Durante i giorni scorsi Alfonso Bialetti, in ricordo dell’omino coi baffi, ha fatto visita per vedere le lastre posizionate accompagnato dal Presidente Tarcisio Ruschetti e da Roberto Ripamonti per l’Associazione I Lamberti.