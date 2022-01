OMEGNA - 20-01-2022 -- Un ferito lieve รจ il bilancio dell'incidente stradale verificatosi in mattinata alla Verta di Omegna, sulla provinciale 229. Poco dopo le 8 un'auto ha divelto un camino di sfiato della rete di distribuzione del gas, generando un perdita di sostanza, l'auto ha poi impattato contro il muro di cinta di un capannone. I Vigili del Fuoco sono stati chiamati a mettere in sicurezza la strada, il conducente assistito da personale sanitario ha riportato ferite lievi. Sul posto anche la polizia municipale per gli accertamenti sulle cause dell'incidente.

