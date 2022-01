OMEGNA - 20-01-2022 -- "Donna Divino", ovvero l’enogastronomia si tinge di rosa alla canottieri di Omegna. "Un modo per nutrire corpo e anima attraverso la tavola del Ristorante 9090 di Canottieri", spiegano gli organizzatori presentando il cartellone di tre serate che vedranno protagoniste altrettante donne per sei temi tutti da assaporare.

"Donne Divino nasce per dare ancora più voce alla figura femminile nel campo della ristorazione e valorizzare il suo impegno nell’ambito enogastronomico. Attraverso le voci delle relatrici si andranno a scoprire abbinamenti audaci tra cibo e vino, con un menù esclusivo, in una serie di eventi che prevedono diversi approfondimenti e una ricercata selezione di prodotti di qualità".

Il primo appuntamento è in programma il 13 febbraio (ore 19.30). La sommelier Elena Maffioli parlerà de "L'altro Nebbiolo: le emergenti Valli Ossolane". Di scena anche il "poliedrico" mondo del Vermouth gustato nella versione mixology proposta dal barman Alberto Mascia.

Un mese dopo, il 13 marzo, di scena la sommelier Alessandra Dinato con "Viticoltura eroica. le diverse sfaccettature dell'enologia italiana". Per l'occasione il barman Alberto Mascia preparerà cocktail a base di gin Glep.

Ultimo appuntamento il 3 aprile (sempre alle 19.30) con "Bollicine d'Oltralpe: terroir e vitigni dello Champagne", incontro con la sommelier Livia Rava. Aperitivo con una selezione di Crémant (bollicine francesi ma non dello Champagne ndr).

Informazioni e prenotazioni: 351.9939982.

