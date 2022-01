Nessun Iframes

OMEGNA- 23-01-2022--La Paffoni Fulgor Basket comunica che, a seguito del classico giro tamponi, che la società effettua regolarmente per rispetto di tutti, sono emerse delle positività nel gruppo squadra:

"Si tratta del vice Giorgio Contigiani e di un altro componente del roster, mentre sarà da accertare nella mattinata di domenica la positività o meno di coach Flavio Fioretti, il cui tampone antigenico ha dato un esito non definito.

Nonostante la richiesta di rinvio, motivata anche dal fatto che lo staff tecnico è stato in contatto con il gruppo squadra fino a questa mattina, ci è stato risposto che domani dovremo giocare a Borgomanero. Esprimiamo la nostra perplessità per questa situazione, che è di potenziale pericolo anche per i nostri avversari, come abbiamo potuto verificare noi sulla nostra pelle dopo la partita giocata domenica scorsa a Pavia.

Ci piacerebbe, per rispetto di tutti, che ognuno si assumesse le proprie responsabilità, perché questo è un gioco, ma di mezzo c'è anche la salute delle persone".