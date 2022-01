Nessun Iframes

BORGOMANERO – 24-01-2022 -- Ancora uno stop per il College Borgomanero: la Paffoni Omegna passa di misura al Palacadorna e si aggiudica il derby per 74-75. La società cusiana, afflitta da diverse positività aveva nella giornata precedente la partita, chiesto un rinvio alla Federazione, ma la risposta era stata negativa e gli uomini di coach Fioretti, negativo appena in tempo per poter andare in panchina, hanno dovuto scendere in campo sia pure in formazione rimaneggiata e non si sono tirati indietro. Partita sempre in equilibrio, 18-18 al termine del primo quarto e 40-41 all’intervallo, fino all’allungo degli ospiti che a metà della terza frazione si portavano sul massimo vantaggio: 45-53. 54-59 il parziale alla fine del penultimo periodo con la Cipir che a inizio ultimo quarto trovava il pareggio sul 59-59. Omegna torna avanti 61-66 a 4’30” dal termine poi nuovo ribaltone con i padroni di casa a portarsi sul +2 a 3’30” dalla sirena e a mantenersi avanti, sia pure con scarto minimo fino agli ultimi 30”. Il sorpasso della Paffoni arriva con una bomba di Santucci, ben servito dal sempre decisivo Bushati quando il cronometro segna ancora 25” da disputare. Borgomanero ci prova in tutti i modi, ma prima Jovanovic a 13” dal termine poi Boglio da lontanissimo sulla sirena falliscono il tiro del sorpasso. 25 punti per Jovanovic 21 per Boglio nel College, 19 con 5 assist per Bushati nella Fulgor, con Planezio che cattura 11 rimbalzi e marca 10 punti e Birindelli a quota 15 punti e 10 rimbalzi. In classifica Omegna è terza a quota 24 staccata di due punti dalle capolista, Vigevano e San Miniato, mentre Borgomanero è solitario fanalino di coda con soli 6 punti. Sabato la Fulgor riceverà Firenze, il College sarà invece impegnato domenica a Livorno. (FAB)



Cipir College Borgomanero - Paffoni Fulgor Omegna 74-75 (18-18, 22-23, 14-18, 20-16)



Cipir College Borgomanero: Igor Jovanovic 25 (7/13, 3/10), Alfredo Boglio 21 (3/10, 4/6), Matteo Airaghi 16 (6/12, 0/2), Alessandro Ferrari 8 (4/12, 0/7), Riccardo Attademo 2 (1/3, 0/1), Francesco Ferrari 2 (1/1, 0/0), Curtis Nwohuocha 0 (0/2, 0/0), Maurizio Ghigo 0 (0/1, 0/2), Khadim Diouf 0 (0/0, 0/0), Andrea Cecchi 0 (0/0, 0/0), Leonardo Manto 0 (0/0, 0/0), Francesco Piscetta 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 10 - Rimbalzi: 44 13 + 31 (Matteo Airaghi 16) - Assist: 12 (Alfredo Boglio 7)



Paffoni Fulgor Omegna: Franko Bushati 19 (5/8, 2/10), Duilio Birindelli 15 (6/8, 0/0), Matteo Santucci 14 (4/8, 2/6), Marco Planezio 10 (3/3, 1/7), Marco Turel 7 (2/2, 1/9), Vincenzo Taddeo 5 (1/3, 1/1), Mauro Marchioli 3 (1/1, 0/0), Balsa Jokic 2 (1/1, 0/0), Lazar Vujic 0 (0/0, 0/0), Danilo Spadoni 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Segala 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 13 - Rimbalzi: 42 7 + 35 (Marco Planezio 11) - Assist: 14 (Franko Bushati 5)