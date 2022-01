ARMENO - 24-01-2022 -- Il prossimo 27 gennaio sarà il Giorno della Memoria, ricorrenza internazionale istituita il 1° novembre 2005 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite per commemorare le vittime dell'Olocausto.



Ad Armeno, il Consiglio Comunale dei Ragazzi e gli studenti della Scuola Secondaria con il Comune hanno ideato un’iniziativa denominata “I cerchi della Memoria” in occasione della quale presso la ex sede della Banca BPM saranno esposti un libro pop up dal titolo “Diritti”; disegni e cartelloni sulla tematica della Shoah e una tela commemorativa sulla Shoah dal titolo “I cerchi della Memoria”.



Sarà proiettato il video “Grazie Liliana, grazie Irena” che, accompagnato dalle voci narranti degli attori, si richiama alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e alle testimonianze di Liliana Segre e di Irena Sendler e inoltre ci saranno anche alcuni interessanti interventi nei quali i ragazzi faranno conoscere, grazie ai laboratori di approfondimento storico, eventi riguardanti la Shoah e testimonianze significative.



I cittadini e le altre scuole sono invitati a visitare la mostra concordando gli orari con la prof. Cerutti nel rispetto delle normative anti Covid19.