NOVARESE – VCO –25-01-2022 -- La Lega Dilettanti ha stabilito le date per il nuovo calendario del Girone A della Serie D dopo la ripartenza di domenica scorsa, solo parziale visto che ben sette delle partite previste sono state rinviate.

Domani saranno giocati tre recuperi, Gozzano-Derthona, Chieri-Fossano, Bra-Sanremese, relativi alla giornata saltata quasi completamente per neve lo scorso 8 dicembre.

Il prossimo 30 gennaio invece si giocherà la prima di ritorno, col Novara ad Asti, il Gozzano a Imperia, Borgosesia e RG Ticino invece in casa rispettivamente contro Chieri e Casale.

Si proseguirà mercoledì 2 febbraio con l’inserimento di un turno infrasettimanale, previste Novara-Borgosesia, Gozzano-Asti e Caronnese- RG Ticino, per poi disputare un turno ogni domenica fino al 13 marzo.

Il 20 però sosta per lasciar spazio alla rappresentativa Under 19 della Lega che dovrebbe giocare il Torneo di Viareggio, che, covid permettendo, tornarà quest’anno dopo due annullamenti.

Domenica 27 marzo ripresa del campionato con un turno infrasettimanale mercoledì 30. Ad aprile partite le prime due domeniche, il 3 e il 10, e giovedì 14, in maniera da riposare a Pasqua. Poi la volata finale, il 24, mercoledì 27, e le prime tre domeniche di maggio col torneo che dovrebbe concludersi il 15 per lasciare spazio a playoff e playout questa stagione regolarmente programmati. Da recuperare naturalmente le partite saltate il 23 gennaio per cui non c’è ancora una data. (FAB)