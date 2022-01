Nessun Iframes

PETTENASCO - 27-01-2022 -- Oggi, 27 gennaio, si celebra il Giorno della Memoria e l’Amministrazione comunale di Pettenasco, in collaborazione con la Biblioteca comunale vuole farsi promotrice di riflessioni sulle tematiche dell’importanza della conoscenza del passato, del valore della libertà, dell’accettazione delle diversità e della rimozione delle discriminazioni di ogni genere.

In questa occasione tanto pregna di significato diverse sono le iniziative ideate per “non dimenticare…l’umanità”: gli alunni della Scuola Primaria sono invitati a leggere “Otto, Autobiografia di un orsacchiotto” nonché a svolgere attività e riflessioni su questa data tanto importante, in più Comune e Biblioteca hanno pensato di coinvolgere alcune personalità che operano nel territorio in diversi ambiti e di chiedere loro dei pensieri che, grazie alla loro profondità, possono sicuramente essere importanti strumenti di crescita personale e collettiva.

I vari contenuti sono reperibili on line sul sito internet del Comune (www.comune.pettenasco.no.it) o sulla pagina Facebook del Comune di Pettenasco; nello specifico è possibile visionare l’intervento di Nunzia Morea, assessore alla Cultura e all’Istruzione del Comune di Pettenasco, l’introduzione letta da Alex Bisetti, il contributo di Claudio Boldini Presidente ANPI Omegna e Cusio, la riflessione di don Renato Sacco parroco di Cesara e consigliere nazionale di Pax Christi e quella di Marco Rasconi Presidente Nazionale UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare).

Sempre on line è possibile trovare le poesie “Aprile” di Anna Frank e “Scarpette rosse” di Joyce Lussu.