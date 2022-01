GRAVELLONA TOCE - 27-01-2022 -- Al via dal 1° febbraio la nuova organizzazione della sosta a Gravellona. In queste ore si stanno attivando i nuovi parcometri di piazza F.lli Di Dio e Resistenza, piazza Vittorio Veneto e corso Marconi.

Tariffe invariate per una misura che ha come obiettivo una maggiore e facile accessibilità ai servizi della città. Varie e semplici modalità di pagamento, mediante moneta, carte bancarie (bancomat, carte di credito etc.) e tramite l’applicazione Easy park , che permette di pagare la sosta dell’auto direttamente dal cellulare.

Sottolinea il sindaco Giovanni Morandi: “Il suolo pubblico è un bene prezioso e il suo ottimale utilizzo è fondamentale per la vita delle città, in questo contesto, come avviene ormai da anni, la tariffazione consente anche a Gravellona Toce una maggiore rotazione della sosta, permettendo da un lato di eliminare la sosta delle auto lasciate inattive per lungo tempo o addirittura abbandonate e, dall’altro, di far accedere con più facilità un numero maggiore di cittadini ai vari servizi, siano essi pubblici o commerciali.

Le tariffe di Gravellona Toce sono fra le più basse fra quelle adottate dalle varie Amministrazioni perché riteniamo siano sufficienti a perseguire il nostro obiettivo di migliorare circolazione viaria e accessibilità. E il nuovo servizio è pensato per rendere le procedure di pagamento le più semplici possibili, non solo in contanti ma con varie modalità digitali e anche tramite l’applicazione Easy park operativa in centinaia di comuni italiani”.

