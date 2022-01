Nessun Iframes

ORTA SAN GIULIO -27-01-2022 --Anche le benedettine dell'Isola di San Giulio hanno firmato il Contratto di Lago per il Cusio. “Noi prestiamola nostra voce con la lode al Signore autore del creato e voi la vostra competenza e il vostro servizio per rendere più bello il creato che ha bisogno di essere custodito. Nessuno deve sottrarsi al proprio compito. La responsabilità è di tutti", così Madre Maria Grazia Girolimetto, badessa del monastero benedettino dell’Isola di san Giulio, aveva accolto all’isola i partecipanti della tappa cusiana dei Goletta dei laghi, lo scorso 7 luglio. Nella giornata di martedì, 25 gennaio, Madre Maria Grazia ha firmato il contratto di lago per il Cusio a cui le benedettine avevano aderito fin da subito. Nell’ incontro svoltosi all’Isola, si è anche discusso della possibile candidatura dell’Isola di San Giulio a patrimonio UNESCO.