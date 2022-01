OMEGNA - 27-01-2022 -- "Omegna Riparte", il progetto del centrosinistra unito, sabato 29 gennaio (dalle ore 9.30) presenterà logo e candidato sindaco in una mattinata-evento sotto i portici di Palazzo di Città.

Come anticipato nelle settimane scorse, il centrosinistra omegnese è riuscito a fare sintesi attorno al nome di Alberto Soressi, preside dell’istituto comprensivo Beltrami, già consigliere comunale. Pd, Sinistra Comune, Azione, Italia viva, Insieme per Omegna, Noi ci siamo per Omegna, Omegna bene comune sono le liste (tra civile e formazioni legate a partiti) coalizzate in vista di elezioni che potrebbero svolgersi anche a giugno (la data non c'è ancora). Intanto è cominciato il percorso di avvicinamento alla gente, questo il senso della mattinata di sabato.

In quanto al logo: La “O” di Omegna diventa un pulsante "start" acceso, da cui nasce un germoglio. Simbolo che rappresenta una ripartenza della città, "efficace ed energica e al contempo umana e naturale".

