GOZZANO – 28-01-2022 – Domenica 30 gennaio Festa Patronale a Bugnate. Alle 11 il rettore del Seminario San Gaudenzio di Novara, don Stefano Rocchetti, presiederà la Messa Solenne alla chiesa parrocchiale, animerà la celebrazione il Coro Giovanile di Gozzano. Per chi non potesse intervenire personalmente è prevista la diretta streaming sui canali social della Comunità Pastorale di Gozzano. Alle 15:30 Vespri e Benedizione Eucaristica. Mercoledì 2 febbraio invece, Festa liturgica della Purificazione della Beata Vergine Maria, Santa Messa in memoria di tutti i defunti alle 20:30. (FAB)