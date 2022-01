Nessun Iframes

PIEMONTE -31-01-2022 -- Pollini presenti precocemente in questo inverno siccitoso in Piemonte.

E' quanto comunicato da Arpa, secondo cui dagli ultimi giorni del mese di dicembre del 2021 si constatata una timida ripresa della fase vegetativa di alcune famiglie/generi botanici a fioritura tardo invernale, che si è manifestata in modo più marcato nelle settimane successive. Il periodo considerato riguarda le settimane che vanno dal 20 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 e dal 3 al 16 gennaio 2022.



Nelle stazioni di Cuneo, Novara e Omegna (VCO) il genere Corylus (nocciolo), appartenente alla famiglia delle Corylaceae, la famiglia Cupressaceae/Taxaceae e in minor misura il genere Alnus (ontano) fra le Betulaceae, hanno emesso anticipatamente il loro polline probabilmente facilitate da condizioni meteoclimatiche favorevoli sia nella fase della formazione del polline all’interno delle antere e/o coni, sia nella fase di emissione in cui le temperature diurne risultano al di sopra della norma stagionale.

Non è insolito imbattersi in fenomeni analoghi (come nel 2006/2007 e 2011/2012), che avvengono però in modo sempre più frequente e ravvicinato e con un quantitativo di polline rilasciato incrementato.



Arpa Piemonte ha analizzato le serie storiche a partire dall’inverno 2018/2019 ed è emerso che la fioritura anticipata si è sempre manifestata ad eccezione dell’inverno 2020/2021.

L’anticipo di fioritura è stato osservato anche in fase di elaborazione dei nuovi calendari pollinici, che saranno disponibili a partire dal mese di febbraio 2022 con i dati aggiornati al 2021 per tutte le stazioni del Piemonte.