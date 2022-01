Nessun Iframes

OMEGNA - 31-01-2022 -- E' stata presentata ufficialmente sabato 29 gennaio in piazza ad Omegna la candidatura di Alberto Soressi a sindaco di Omegna. Soressi rappresenta il gruppo "Omegna riparte" composto da Pd, Insieme per Omegna, Italia Viva, Azione di Carlo Calenda, Sinistra Comune, Omegna Bene Comune, Noi ci Siamo.

"E' importante che il comune sappia lavorare con le realtà vicine e fare squadra - ha detto Soressi - Il motivo che mi ha spinto ad accettare subito e con entusiasmo, è che mi è stato porposto da un vasto schieramento di forze che avevano già iniziato a lavorare insieme prima. Vedere un'unica squadra di centrosinistra ad Omegna fa un piacere enorme. Questa squadra mi ha detto subito di non essere chiusa, siamo aperti ad altri, che siano associazioni e cittadini. Omegna deve avere uno sguardo alto. Abbiamo bisogno di guardare a progettazione a medio e lungo termine, ma questo non esclude la quotidianità. Se non abbiamo un'idea complessiva, anche le piccole cose quotidiane servono a realizzare questo. Non interventi casuali. Non c'è incompabilità fra pensare ad un piano regolatore intercomunale e quelle che possono essere le realizzazioni da fare di anno in anno. Occorre anche avere uno sguardo largo.(..) Sulla sigla della provincia è indicato verbano Cusio Ossola, peccato che la C sia sempre più piccola perchè veniamo considerati estrema periferia con un asse che si è spostato. Nel 75 c'era l'asse Omegna-Verbania. Ora si è spostato. per questo abbiamo bisogno di guardare largo e di guardare alto".

E ancora: "Non buttiamo via niente di quanto di buono è stato fatto dagli altri. Si parla della Città dei Bambini, ma ricordiamoci anche dei bambini di ieri. Abbiamo una popolazione anziana che non possiamo mettere davanti a prospettiva o Rsa o ti arragi a casa tua. Fortunatamente ad Omegna abbiamo una serie di associazioni che funzionano e che devono trovare nella macchina comunale il supporto. (...) Se vogliamo attrarre persone ad Omegna dobbiamo dare dei servizi".