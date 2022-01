Nessun Iframes

GOZZANO – 31-01-2022 – C’è preoccupazione tra gli abitanti e i commercianti del centro di Gozzano alla luce dei diversi furti avvenuti in zona che sono stati denunciati nelle ultime settimane.

"Abito in un palazzo al centro di Gozzano, dove vivono parecchi anziani e famiglie con bambini, io stesso ho due figli piccoli – ci spiega Pietro Bedoni – Si è visto che chiunque può entrare, le persone sono spaventate, e a mio parere del problema si parla troppo poco. Nella prossima riunione condominiale dovremo prendere dei provvedimenti".

Gli fa eco anche Luca Tonelli, titolare di un’edicola in via Dante: "Quello che sta succedendo preoccupa non poco. I negozi per noi commercianti rappresentano i sacrifici di una vita e ciò che ci permette di vivere bene con le nostre famiglie. Soprattutto in questo periodo dove è già tutto più difficile per via del covid. Vorremmo che le forze dell’ordine intensificassero i controlli in particolare la notte. E’ giusto si impegnino nelle verifiche dei green pass e quant’altro, anche nelle nostre attività, ma al contempo dobbiamo essere maggiormente tutelati dai malintenzionati che possono arrecarci danni gravi".

Giancarlo Fieno i ladri li ha avuti in casa un paio di settimane fa: "Ero andato da mia sorella, che abita poco lontano, al ritorno ho trovato la porta aperta e la casa sotto sopra. Era pieno giorno, tra l’altro. Mi hanno rubato poco, 25 euro che stavano in un portafogli all’ingresso, ma lo spavento e il disagio sono stati forti. Ho superato da un po’ i 70 anni, vivo solo e non sono più tranquillo come una volta".

"Al di là di ciò che possiamo fare noi, con allarmi e apparati tecnologici – ci dice invece Marco Franzosi che ha un negozio di ottica sempre in centro paese – sarebbe bene che nelle ore notturne ci fosse qualche controllo in più da parte delle autorità preposte magari con un aumento dei passaggi delle volanti".

"La mia paura più grande – spiega Valentina Fiolo che nella stessa zona ha un bar – è trovarmi queste persone di fronte, spero non succeda mai. Da quello che si sa si tratta di individui spinti dalla disperazione che potrebbero essere ben più pericolosi di ladri organizzati e magari farti del male. La gente purtroppo in questi tempi cerca soldi facili, noi siamo qui a lavorare e si deve fare attenzione, cercare di evitare il più possibile di lasciare denaro e oggetti di valore nei negozi. Certo non è sempre possibile, e comunque il dover prendere tutte queste precauzioni rende ancor più impegnativo il nostro lavoro".

Queste le voci che abbiamo raccolto tra le vie. La richiesta unanime è dunque quella di una maggior sicurezza per sé stessi e i propri beni. Per tutti Gozzano resta un paese tranquillo dove si può vivere con serenità, ma è forte la necessità tenere alta l’attenzione in maniera che la situazione non cambi in peggio. (FAB)