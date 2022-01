ORTA SAN GIULIO -31-01-2022 -- Nella mattinata di lunedì 31 gennaio anche il presidente della Provincia di Novara, Federico Binatti, insieme a sindaci e autorità civili e militari, ha preso parte alla ceriminia in onore di San Giulio, officiata dal vescovo, monsignor Franco Giulio Brambilla. "Prima della Messa officiata dal vescovo nella chiesa dell'Isola di San Giulio - ha commentato il presidente abbiamo incontrato la badesssa dell'AbbaziaMaria Grazia Girolimetto, che ha esortato noi amministratori del territorio a costruire e a essere, in questo difficile periodo, "audaci nell'amore" che dobbiamo alle nostre comunità. Ringrazio il sindaco di Orta Giorgio Angeleri per l'accoglienza e l'organizzazione di questo appuntamento, sempre molto sentito e partecipato".

Foto credits, pagina Fb Provincia di Novara