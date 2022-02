BIELLA- 01-02-2022-- Prima gara dell’anno per Cusio Ginnastica, domenica 30 gennaio, organizzata da AICS comitato provinciale di Biella con la collaborazione dell’ASD Rhythmic School TS. Più di 100 esercizi in gara, suddivisi nelle varie categorie e fasce d’età; 11 le atlete a scendere in pedana per la società cusiana.

Questi i risultati: categoria promozionale base giovani, al corpo libero: 1’ posto per Locatelli Alessia, 3’ posto per Giulia Persi e 4’ per Birocchi Annalisa. Nel promozionale base allieve cerchio: 1’ posto per Stringhini Denise. Per loro debutto assoluto in gara. Nel promozionale base allieve palla: 1’posto per Giulia Bianco.

Per quanto riguarda il livello avanzato, primi posti per Alice Lisi, Beatrice Cerutti e Traglio Eleonora con ottimi punteggi di gara.

Nel livello Silver LD, invece: alleva 2, 1’ posto per Francesca Frosio al corpo libero e alla palla. Junior 1, 1’posto alla palla e 2’ al cerchio per Margherita Vigna. Per la categoria senior, 2’ posto al cerchio e 3’alle clavette per Giulia Pesenti.