QUARNA SOPRA - 01-02-2022 -- Torna a riunirsi il consiglio comunale di Quarna Sopra questa sera, martedì 1°febbraio alle ore 20. Sei i punti all'ordine del giorni, fra i quali la determinazione dell'aliquota Imu per il 2022, l'approvazione del bilancio di previsione 2022-20245, nota di aggiornamento dup e relativi allegati, esame proposta alienazione terreno in località Campello, esame ed approvazione regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza e rinnovo convenzione con Asl Vco per l'utilizzo dei depositi di osservazione e obitori dei presidi ospedalieri di Domodossola, Verbanie e del Centro Ortopedico di Quadrante di Omegna.

Al termine della seduta del Consiglio verrà consegnato un riconoscimento a Giuseppe Nichini e Gisella Ricotti in merito ai 40 anni di attività al “Bar Sport”.