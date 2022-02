Nessun Iframes

NOVARESE – VCO - 01-02-2022 – La seconda giornata di ritorno del campionato di serie D, girone A, è in programma mercoledì 2 febbraio. Incontro più interessante quello del Piola, previsto per ultimo alle ore 18, di fronte il Novara (44) capolista solitario, e il Borgosesia (31) che continua a mantenersi sul limite delle posizioni che danno diritto ai playoff. Favori del pronostico tutti per gli azzurri ma la scatenata banda di Mister Lunardon si presenterà in campo per cercare di far saltare il banco. Alle 14:30 tutti gli altri incontri, iniziamo da quelli delle novaresi: il Gozzano (29) reduce dello squillante successo di Imperia riceverà al D’Albertas l’Asti (20) che trovandosi appena un punto sopra la zona playout ha bisogno di fare risultato, mentre i padroni di casa hanno come obiettivo probabilmente proprio il sorpasso ai rivali storici del Borgosesia. L’RG Ticino (21) giocherà invece in trasferta contro la Caronnese (16) e cercherà la terza vittoria consecutiva per allontanare ancora di più la zona calda della classifica. Il Varese (36) andrà a Fossano (16) per vincere e restare in scia al Novara. Il Vado (28) ospiterà la Sanremese (34) e il Chieri (33) il Derthona (31) in sfide che grafitano intorno alla zona playoff. Completeranno il programma Pont Donnaz (28) – Bra (27) coi valdostani alla ricerca di riscatto dopo l’inopinato scivolone di Sestri dove sono stati sconfitti 5-1. Il Saluzzo (11), ultimo in classifica cercherà di riemergere dagli inferi ricevendo il Ligorna (19) mentre Lavagnese (16) e Imperia (15) si affronteranno in un derby ligure tra formazioni in grave crisi. Rinviata per covid invece Casale (27) – Sestri Levante (26). (FAB).