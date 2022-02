Nessun Iframes

GOZZANO -02-02-2022 -- Poker di gol del Gozzano che si rilancia in area play off con 10 gol in tre gare che hanno portato sette punti. Dopo il 3-0 di Imperia, il Gozzano si beve l’Asti in poco più di un tempo contro un avversario che in trasferta finora aveva fatto sempre bene e che forse ha affrontato in modo troppo spregiudicato i locali, tanto da essere infilato subito dopo 5’ da un assolo in contropiede di Cominetti con i difensori ospiti che arrancavano a rimorchio. Reazione dei galletti pressochè inesistente con attimi di paura per Pennati costretto ad uscire in barella per infortunio, ma il giocatore si riprenderà negli spogliatoi. Il Gozzano mette ancora in difficoltà la difesa ospite, leggera nelle marcature e disattenta tanto che al 40’ Gassama, dopo aver fallito una rete a tu per tu con il portiere ospite, si rifà mettendo in gol in beata solitudine un assist di Castelletto, ma già prima Montesano aveva fallito a due passi dalla porta. Nella ripresa l’Asti cerca il gol, ma si espone lasciando praterie ai cusiani. In una di queste si infila Cozzari che segna con una fiondata dal limite emulato dopo 4’ da Rao, Il Gozzano potrebbe dilagare con due pali colpiti da Cozzari e Sangiorgi nel finale, dopo una traversa di Ndaye, Cozzari spinge in area lo stesso Ndaye e commette rigore che Piana trasforma. Gozzano ancora in campo a Genova domenica e poi mercoledì nel recupero a Chieri.



Maurizio Robberto



Gozzano- Asti 4-1



Reti: 5’Cominetti, 43’Gassama, 51’Cozzari, 55’Rao (G) 72’Piana (A, rigore)



Gozzano: Vagge 6, Di Giovanni 6, Nicastri 6,5 (15’st Turato &), Castelletto 6,5, Bane 6, Montesano 6,5 (24’ st Ciappellano sv), Pennati sv (23’ pt Rao), Cozzari 7, Gassama 7 (20’ st Repossi 6), Cominetti 7, Sangiorgio 6,5. A disposizione : Uikaj, Molinari, Gemelli, Paoluzzi. Allenatore: Schettino: 7



Asti: Brustolin 5, Pezziardi 5, Vespa 5, Toma 5 (15’st Giani 5), Legal (1’st Ciletta 4,5), Venneri 5, Trevisol 5 (1’st Diagne 5,5), Lanfranco 5,5, Virdis 5 (10’st Plado 5), Picone 5 (25’st Ndaye 6), Piana 5. A disposizione :Zeggio, Pinto, Brollo, Rosset Allenatore: Montanarelli: 5



Arbitro. D’Agnillo di Vasto: 7



Note. Sole, terreno buono, spettatori 150 circa. Ammonitio Ciletta. Angoli 5-3. Recupero 4’ e 5’.

Interviste di Francesco Beltrami

