QUARNA SOPRA - 03-02-2022 -- Al termine della seduta del Consiglio comunale di Quarna Sopra riunitosi lo scorso 1° febbraio, l’Amministrazione ha consegnato un riconoscimento a Gisella Ricotti e Giuseppe Nichini, gli storici titolari del bar Sport situato al piano terra del Palazzo municipale.



Gisella e Giuseppe gestiscono da ben 40 anni questa realtà che non è solo un’attività commerciale ma è anche, o forse soprattutto, un importante presidio sociale inteso come centro di aggregazione, di incontro e condivisione per l’intera comunità.

Martedì sera per Gisella e Giuseppe una piccola festa in occasione della quale sindaco, giunta e consiglieri hanno consegnato loro un mazzo di fiori e una targa, espressione concreta di quel “grazie” sincero ed affettuoso che tutta la comunità ha voluto dedicare loro.



“ Tutti noi abbiamo ricordi legati al bar Sport; ricordi di visi, volti e storie personali che hanno attraversato 100 anni di storia. Il bar è collocato proprio sotto il municipio e funge da edicola e tabaccheria al servizio delle Quarne -commenta il sindaco Augusto Quaretta- Decidere di trascorrere la propria vita in una realtà come la nostra è una scelta anche coraggiosa che rappresenta un esempio per un piccolo centro dove luoghi, spazi e persone rivestono un'importanza unica che contribuiscono a fare la storia di un paese.

Durante la piccola cerimonia a margine del Consiglio comunale l'atmosfera che si respirava era di forte emozione e condivisione; Giuseppe e Gisella, visibilmente commossi, hanno ringraziato l'Amministrazione per questo riconoscimento inaspettato e tutti i Quarnesi per non aver fatto mai mancare il solo supporto. ll bar Sport è ancora aperto e resterà aperto -conclude Quaretta- so che è in corso una trattativa per il cambio di gestione ma è ancora tutto da definire."



r.a.