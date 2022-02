OMEGNA - 03-02-2022 -- Domenica nel tardo pomeriggio, più precisamente alle 18:00, la Paffoni Fulgor Basket scenderà in campo per il match di alta quota contro la corazzata San Miniato. L’Etrusca Basket, nel match d’andata, rifilò un pesante 58 a 79 ad una Fulgor che, sicuramente, non era la squadra che è oggi.

La partita sarà complessa, in casa Paffoni pesano ancora le assenze e gli strascichi del periodo post Covid affrontato da diversi elementi del gruppo squadra, tuttavia a San Miniato ci si gioca due punti importanti ai vertici della classifica. Questa la riflessione di coach Fioretti: “Innanzitutto il recupero degli infortunati procede spedito grazie al lavoro dello staff medico e del preparatore, dunque da questo punto di vista sono fiducioso. Quella che vedremo d’ora in avanti sarà una “nuova” stagione della Fulgor: abbiamo inserito nel nostro sistema alcuni giocatori, l'ultimo è Burini, e l’obiettivo, ora, è quello di equilibrare la condizione fisica del gruppo per portarla ad un livello superiore dopo l’ultimo mese e mezzo. Stiamo creando nuove alchimie e riprendendo la costanza necessaria per arrivare pronti al momento clou della stagione. Il test con San Miniato - conclude Fioretti - è una bella opportunità per confrontarci con una squadra importante del nostro girone. Vogliamo valutare quali sono le situazioni in cui possiamo e dobbiamo migliorare, per poi aggiungerci condizione atletica e giusta coesione”.

Palla a due fissata alle 18:00 di domenica 6 febbraio. Potrete seguire il match in diretta su LNP Pass. (c.s)