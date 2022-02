Nessun Iframes

GOZZANO - 04-02-2022 -- Una nuova rotonda per eliminare l’intersezione semaforica tra la Statale 229 del lago d’Orta, viale Parona e la Provinciale per Gargallo. E’ quanto prevede il progetto per la nuova viabilità nella zona, discusso, nella mattinata di giovedì 3 febbraio, tra Comune, Provincia di Novara, Anas ed RFI. La nuova rotonda permetterà un migliore scorrimento del traffico anche in vista della futura apertura della pista ciclabile, in fase di realizzazione, sull’ex tracciato definito “gobba ferroviaria”.



“L’intento dell’Amministrazione comunale – precisano il sindaco Gianluca Godio e l’assessore ai Lavori Pubblici Lorena Marietta – è quello di fluidificare la viabilità su un’arteria sottoposta ad un intenso volume di traffico, e di predisporre le migliori condizioni in vista della realizzazione della pista ciclabile che, dalla vecchia stazione ferroviaria, raggiungerà via Baraggiola”. Proseguono poi: “Al momento parte dei terreni sui quali graviterà la rotatoria stessa appartengono a RFI: per questo dovremo dare il via alle pratiche di acquisizione dei terreni e demolire il vecchio casello”.



Il progetto s’inserisce in un più ampio piano di rivalutazione della zona e di valorizzazione delle risorse di Gozzano. “Siamo un Comune turistico – sottolinea il primo cittadino – e il nostro intento è nel futuro prossimo garantire l’accesso alla zona lago dal Lido, attraverso la ciclabile; questa darà respiro valorizzando la fascia sulla quale insiste; sono progetti importanti che verranno realizzati poco alla volta”.



All’incontro di Palazzo Ardicini, definito da tutti i partecipanti positivo per la validità dell’opera, hanno partecipato il Sindaco Gian Luca Godio, il vice Libera Ricci e gli Assessori Lorena Marietta (Lavori Pubblici), Francesca Tucciariello (Viabilità) con il tecnico comunale Fausto Guidetti, RFI, Provincia di Novara, Anas e i progettisti.