NOVARESE – VCO – 04-02-2022-- Ancora in campo domenica il girone A della Serie D per la terza giornata di ritorno. A tener banco su tutto il resto è ovviamente la sfida al vertice che si giocherà alle 14:30 al Franco Ossola di Varese tra le prime due in classifica, i biancorossi di casa (39 punti) e la capolista Novara FC (47) forse l’ultima possibilità per i lombardi di riaprire il campionato. Una sconfitta li manderebbe a -11 a parità di partite giocate. La società varesina, vista l'alta richiesta per il settore ospiti, dopo parere favorevole delle autorità, ha immesso in vendita ulteriori 100 posti. I biglietti per i sostenitori del Novara FC che volessero assistere dal vivo al match, dunque, sono disponibili online sul sito diyticket.it al prezzo di 10 euro.

Veniamo alle altre novaresi, in campo anche loro alle 14.30. Il Gozzano (32) andrà in Liguria contro il Ligorna (22). I rossoblù sono in gran spolvero, 7 punti in tre partite dalla ripresa del torneo nel 2022 e ben 10 gol segnati, e cercheranno conferme sul campo, molto difficile per le ridotte dimensioni, della squadra di Genova che invece vuole punti per starsene fuori dalla zona playout. L’RG Ticino (22) a sua volta in ottima forma e in striscia positiva da tre partite dopo aver rivoluzionato la rosa, ospiterà il fanalino di coda Saluzzo (11): un’occasione da sfruttare assolutamente per prendere residenza nella zona di metà classifica in maniera ci si augura stabile. L’altra nostra rappresentante, dalla provincia di Vercelli, il Borgosesia (31) andrà in trasferta ad Asti (20) contro una squadra che forse ha toccato il fondo mercoledì a Gozzano e che sicuramente proverà a rialzare la testa. Completeranno il programma, sempre covid permettendo anche se ormai è forse superfluo specificarlo, Bra (30)-Lavagnese(17), Derthona(34)-Caronnese(17), Sanremese (37)-Pont Donnaz(28), Sestri Levante (26)-Fossano(16), Vado(28)-Casale(27). Due parole vanno riservate all’ultima sfida in programma Imperia(16)-Chieri (33). Lo facciamo perché sulla panchina dei liguri siederà per la prima volta il nuovo Mister Antonio Soda, molto legato al novarese, in particolare a Gozzano visto che ha guidato i cusiani alla vittoria nello scorso campionato e alla salvezza in C tre stagioni fa, prima di lasciare la cittadina, dove è ancora amatissimo da tutti, in seguito alla rinuncia della società a disputare la Serie C. La missione che lo attende ad Imperia, alla luce dei risultati arrivati finora, è complessa ma nelle sue possibilità. Certo le prime avversarie non saranno semplici visto che dopo il Chieri quinto i suoi saranno attesi al Piola dal Novara domenica 13. (FAB)