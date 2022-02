Nessun Iframes

GOZZANO - 05-02-2022 -- L'amministrazione comunale di Gozzano ha comunicato recentemente sui social che, dopo recenti fatti successi nella zona, legati a truffe e raggiri, in particolare alle persone anziane, è importante segnalare ogni episodio alla locale stazione dei Carabinieri ( 0322 94013) o alla Polizia Municipale di Gozzano (0322 955677).



Per prevenire situazioni spiacevoli ecco alcuni consigli:

• Evitate di aprire a coloro che vi suonano alla porta con la scusa di controllare luce, gas, consegnare pacchi o proporre un acquisto vantaggioso . Queste persone si presentano a nome di un vostro conoscente con modi affabili e distinti: attenzione il truffatore si può informare sulle vostre abitudini e conoscenze.

• Diffidate di presunti incaricati di aziende di servizi (gas, luce, acqua) che vi chiedono soldi.

• Non aprite a coloro che vi dicono di voler procedere alla verifica di qualche impianto, queste attività vengono eseguita su vostra richiesta.

• Se si ricevono telefonate strane, dove vi vengono chieste informazioni sulla vostra famiglia, sul vostro reddito o riscossione della pensione, false incidenti con richieste di danaro, non date informazioni: ne al telefono ne sui social network.

• Diffidate dalle telefonate che vi chiedono pagamento dal conte corrente bancario, per verificarlo o mantenerlo attivo.

• Evitate di tenere in casa somme rilevanti di denaro o beni preziosi di consistente valore.

• Non firmate alcun documento senza averlo letto: prima confrontatevi con un familiare o una persona di vostra fiducia.

Si ricorda che le Forze dell’Ordine, la Polizia Locale sono a disposizione per ogni informazione. Non esitate a contattarle.