BIELLA- 07-02-2022-- Splendida domenica di sole con palazzetti finalmente aperti, anche se con capienza ridotta, quella appena trascorsa a Biella presso il PalaPajetta, per il Campionato regionale Individuale Silver LD FGI di ginnastica ritmica.

La società Cusio Ginnastica è stata presente con 6 atlete, alle prese con il nuovo codice dei punteggi, da poco entrato in vigore e nuovi esercizi, nel dettaglio vediamo meglio le portacolori bianco blu in gara: Simona Biruc: 1’ al corpo libero, 2’ alla palla, 1’ assoluta nella somma dei 2 attrezzi; Francesca Frosio: 1’ al corpo libero, 2’ alla palla, 1’ assoluta nella somma dei due attrezzi, nonostante una brutta perdita alla palla. Per Biruc e Frosio miglior punteggio di giornata in esecuzione tra tutte le allieve in gara.

Dopo le allieve è la volta delle junior, con Margherita Vigna in splendida forma 1’ alla palla e 2’ al cerchio, 1’ nella classifica assoluta. Testori Arianna, da poco rientrata da infortunio, conclude 5’ alle clavette e 6’ al cerchio, 9’ assoluta, ed infine Maria Dobos che risente dell’emozione della gara e conclude in 12’ posizione.

Nelle Senior Giulia Pesenti è 3’ assoluta grazie a un oro al cerchio e ad un 7’ posto alle clavette.