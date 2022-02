Nessun Iframes

GOZZANO – 08-02-2022 – L’AIB di Gozzano ha lanciato nelle scorse settimane una campagna di crowdfunding per poter avviare lavori di ampliamento della propria sede. Lo spiega il capo squadra Roberto Bergantin direttamente sulla pagina della sottoscrizione: "Siamo un’associazione no profit nata nel 1989, che si dedica alla lotta contro gli incendi boschivi, della manutenzione dei viali tagliafuoco e della viabilità forestale. Oltre naturalmente ad occuparci del Servizio di Protezione Civile, impegnandoci nella tutela della vita e dell'ambiente, dai danni atmosferici naturali. Per gestire tutte queste attività, abbiamo la necessità di ingrandire gli spazi attualmente a nostra disposizione, in modo da poter ricoverare tutti i mezzi e le attrezzature che con il tempo abbiamo acquistato".



La cifra che il gruppo, composto da 22 volontari, spera di raggiungere è di 30.000 Euro. Chi volesse contribuire può farlo a questo link: Raccolta fondi di Bergantin Roberto : Un Mattone per l'AIB (gofundme.com) e può trovare il dettaglio delle attività dell’AIB di Gozzano sul sito www.aibgozzano.com.(FAB)