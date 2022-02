VAL STRONA - 08-02-2022 -- L'alluvione dell'ottobre del 2020 le ha inferto il colpo di grazia, ma le pessime condizioni della strada per Massiola sono datate anni ed anni addietro. La sua sistemazione è ora una priorità della nuova amministrazione provinciale: "La situazione è veramente disastrosa e stiamo lavorando per mettere a bilancio subito delle risorse e iniziare i lavori più urgenti, in attesa di recuperare ulteriori fondi" così il presidente Alessandro Lana, dopo il sopralluogo compiuto ieri nel piccolo centro della Valle Strona con il vice (e delegato alla viabilità) Rino Porini.

Ad accompagnarli il sindaco, Renzo Albertini. Due chilometri infernali, dal fondovalle sino all'abitato, è questa la provinciale per Massiola: "Mancano i guard rail, la sede stradale è dissestata e stretta, e dove ci sono i new jersey si restringe ulteriormente ... e in basso c'è il torrente. E' una questione di sicurezza, qui assolutamente assente.

Quando l'anno scorso è nevicato abbiamo dovuto chiudere la scuole perchè le persone hanno giustamente paura a transitare, di giorno e ancor di più di notte. Sei mesi fa un'ambulanza, urtando un new jersey ha forato, lascio immaginare il ritardo con cui è arrivata in paese". Speriamo che non piova, speriamo che non nevichi.

A Massiola incrociano le dita perchè il meteo può solo complicare una situazione già difficile ed accrescere il rischio frane: "La Provincia qui non ha mai fatto nulla (complice la difficile situazione finanziaria ndr), nonostante i nostri reclami. Gli ultimi lavori risalgono al 2005-2006 con l'allargamento di un piccolo tratto, adesso non possiamo più aspettare e il presidente Lana l'ha capito, promettendo di metterci tutto l'impegno per accelerare, noi del resto non chiediamo un'autostrada ma solo un po' di decoro e sicurezza".

Il timore espresso da Albertini è che a causa della burocrazia, i lavori più urgenti possano essere differiti di mesi, ma poi arriveranno autunno e l'inverno e saranno ancora timori per il paese della Val Strona: "Incontrare Lana mi ha rincuorato - ammette il sindaco -, ha promesso d'impegnarsi perchè i lavori più urgenti possano partire in primavera, so che lo farà ma io continuerò a sollecitarlo".