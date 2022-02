OMEGNA - 10-02-2022 -- Dopo il via libera della Lega, anche Forza Italia appoggerà la candidatura del sindaco uscente Paolo Marchioni al Comune di Omegna. LO spiega in una nota la deputata Mirella Cristina: "E' giusto ricandidare un sindaco che ha amministrato bene e che ha dato la propria disponibilità per un secondo mandato ai Partiti che lo hanno condotto alla prima elezione". La deputata azzurra parla di un amministratore che si è dimostrato rispettoso nei confronti di Forza Italia e dei Partiti che lo hanno sostenuto nella chiamata alle urne dell'estate 2017. "Ancor prima di questo comunicato ufficiale – precisa Cristina - Forza Italia aveva espresso la volontà di riappoggiare Marchioni. Il primo cittadino uscente ha infatti dimostrato di essere attento a tutti i temi del buon governo per la Città di Omegna, un’attenzione di cui mai abbiamo dubitato stante il curriculum di Marchioni, un capace Sindaco che ha potuto contare su un’altrettanto capace squadra di amministratori di centrodestra che lo ha affiancato. Così alla riunione di pochi minuti fa, le cui risultanze sono state anticipate con euforia dalla Lega essendo Marchioni iscritto al partito di Salvini, si è trovata facilmente la quadra sul nome del sindaco uscente. Ora occorre mettersi al lavoro – conclude la deputata - per dare una unica e degna lista civica di centro destra a Omegna affinché gli omegnesi possano votare i propri amministratori scegliendoli in un elenco di autorevoli nomi".

