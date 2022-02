Nessun Iframes

ORTA SAN GIULIO - 10-02-2022 -- Il Wi-Fi gratuito è arrivato anche a Orta San Giulio e quattro, nello specifico, sono le aree coperte: la piazza Motta, il Parco Comunale di Villa Bossi, l’area Bagnera e l’Ufficio Turistico sito in via Panoramica.



Il servizio consente di accedere a titolo gratuito, quindi senza alcun onere e/o costo di installazione per gli utenti, alla rete Internet in modalità Wi-Fi denominata “Wi-Fi free Orta”, nelle aree appositamente abilitate mediante l’uso di dispositivi elettronici quali, ad esempio, pc portatili, smartphone, palmari, dotati di scheda di rete Wi-Fi.



Una volta collegati gli utenti verranno automaticamente portati sulla pagina di accesso Facebook per completare l’accesso; lo step successivo sarà quello di collegarsi con il proprio account Facebook e una volta autenticati si potrà usufruire del servizio.

Per chi fosse sprovvisto di account Facebook tale passaggio non è vincolante per accedere alla rete Wi-Fi.



Accedendo al servizio e/o utilizzandolo, gli utenti accettano di essere vincolati all’ultima versione dell’informativa sul trattamento dei propri dati personali contenente termini e condizioni del servizio, come specificati dalla stessa, rispetto ai dati personali obbligatoriamente richiesti in quanto necessari al corretto funzionamento del servizio e/o facoltativamente conferiti per il perseguimento delle finalità specificamente selezionate.