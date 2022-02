Nessun Iframes

NOVARESE – VCO – 11-02-2022 – Si giocherà nel week end la terza giornata di ritorno del campionato di Serie D.

Campo centrale per quel che riguarda le novaresi il D’Albertas dove sabato alle 14.30 il Gozzano (33) riceverà la visita del Varese (39) alla ricerca di rivalsa dopo la sconfitta interna col Novara a causa di un gol chiaramente irregolare segnato con la mano dal difensore azzurro Benassi. Biancorossi in caccia del secondo posto in classifica, padroni di casa di punti per entrare in zona playoff. In campo sabato anche la RG Ticino (25) che farà visita ai valdostani del Pont Donnaz (28) con l’obiettivo di continuare la striscia positiva e magari agganciarli in graduatoria. Sfida playoff invece per il Borgosesia (32) che potrebbe rientrare in quella zona di classifica battendo il Derthona (35) che sta offrendo ultimamente risultati altalenanti. Anche qui anticipo al sabato. Si giocherà a Borgo. Il Novara (40) riceverà invece domenica al Piola l’Imperia (20) in un testa coda che presenta le sue insidie visto che il nuovo mister ligure, quell’Antonio Soda che l’anno scorso ha guidato il Gozzano a vincere il campionato, ha rilanciato i suoi conquistando 4 punti in due partite. Completeranno il programma sabato: Chieri (34)-Asti (21), Fossano (19)-Bra (33) e Saluzzo (11)-Sestri Levante (26). Domenica: Caronnese (23)-Vado (28), Casale (30)-Sanremese (40) e Lavagnese (17)-Ligorna (23). (FAB)