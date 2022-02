AMENO - 11-02-2022 -- “Delitti di Lago 5”, la quinta antologia di una serie pubblicata dalla casa editrice milanese Morellini Editore e che contiene racconti gialli ambientati sui laghi, sarà presentata domenica 13 febbraio, alle 15.30 al Museo Tornielli di Ameno, in occasione dell’iniziativa "L'altra domenica di Ameno".

L'idea di abbinare delitti alle magnifiche località dei laghi è stata molto apprezzata e "Delitti di lago" è diventata anche una collana letteraria che oltre alle antologie comprende anche romanzi ambientati sul lago Maggiore e sul lago d'Orta.

Il viaggio inizia sul lago Maggiore con ben 7 racconti ambientati tra Stresa, le Isole e il golfo Borromeo ad opera di Erica Arosio, Mercedes Bresso, Emilia Covini, Maria Elisa Gualandris, Alberto Pizzi, Gino Marchitelli, e Laura Veroni.

La statua di San Carlo Borromeo ad Arona è muta testimone di un omicidio immaginato da Alessandro Marchetti Guasparini mentre Patrizia Rota racconta il mistero di un corpo imbalsamato trovato a Maccagno.

Giorgio Maimone conduce i lettori sul lago di Mergozzo, Francesca Battistella e Erica Gibogini ambientano i racconti sul lago d’Orta, Angela Borghi ha scelto il lago di Varese e Paola Varalli racconta, in chiave umoristica, un “delitto” sul lago di Como.

Il viaggio non si ferma ma continua all’estero, sul lago di Lugano, con Sergej Roic e Dario Galimberti mentre Ariase Barretta accompagna i lettori a Cologny, sul lago di Ginevra.

La passeggiata letteraria si sposta poi nell’Italia centrale, sul lago di Scanno, accompagnati da Caterina Falconi, sul lago di Cingoli con Alessandro Morbidelli, sul lago di Albano con Mariano Sabatini e termina sul lago di Bracciano, dove ora vive Aldo Lado.

Merita una sottolineatura speciale il fatto che i diritti d'autore dell'antologia vengono devoluti alla Gemma Rara Onlus di Varese che sostiene la ricerca sulle malattie rare e le persone che ne sono affette (www.lagemmarara.org).

L'ingresso all’evento di domenica è gratuito sino ad esaurimento posti, obbligatori SuperGreenPass e mascherina FPP2.

A seguire, come degno momento di chiusura, un concerto di chitarra di Jonay Martin Santos & Lorenzo Cominoli.