OMEGNA - 14-02-2022 -- In occasione delle celebrazioni della battaglia di Megolo, ieri 13 febbraio, la segreteria SPI CGIL Lega Cusio rilancia un appello per la pace chiedendo la mobilitazione di partiti e associazioni locali.

Ci siamo mobilitati per evitare conflitti in tantissime parti del mondo.

Posti lontani dai nostri confini.

La pace è sempre stata posta in cima ai nostri obiettivi.

“Con la guerra si perde tutto e tutti”, questo abbiamo imparato in tutti questi anni di impegno sociale e collettivo nelle nostre battaglie. Ci stupiamo pertanto del silenzio assordante con cui il nostro paese si sta rapportando con le dichiarazioni di guerra in seno all’Europa, a due passi da casa nostra.

Ci si appassiona di più per le sorti politiche di Draghi o del vincitore di Sanremo.

Le domande al nostro Presidente del Consiglio dei nostri giornalisti non sono “l’Italia che sta facendo per evitare la guerra?” ma, “ lei pensa di fondare un partito?.

Le uniche dichiarazioni del nostro Ministro degli interni sono “deve prevalere la diplomazia”.

Noi siamo sempre convinti che la pace la si salvaguardi se ci sono le mobilitazioni dei popoli e degli esseri umani di ogni nazione.

Invece si sta parlando di possibile guerra come se fosse una cosa “normale” e accettabile.

Facciamo appello pertanto a tutti i Partiti e Associazioni della nostra zona perché, come avvenuto nel passato, si organizzi una grande mobilitazione dei nostri cittadini a favore della pace e contro i venti di guerra che soffiano in centro Europa.

Il nostro silenzio e attesa degli eventi ci vedrebbe complici di qualsiasi crimine sociale si verificasse.

Lo chiediamo oggi in concomitanza con l’anniversario della battaglia di Megolo in cui i partigiani si sono sacrificati per garantirci un futuro di PACE.

la Segreteria SPI CGIL Lega Cusio