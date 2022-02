OMEGNA- 14-02-2022-- Prendersi cura di sé è fondamentale e lo è ancora di più quando non ce lo si può permettere. Ecco allora che nasce il progetto “Belli e pettinati”, che coinvolge allievi e allieve del corso di acconciatura di EnAIP Omegna, pronti a dare una mano alle donne seguite dalla Caritas della città. Un taglio di capelli, una coccola beauty per far ritrovare serenità e autostima a chi si trova in situazioni di difficoltà.

Come funziona? Le donne potranno utilizzare i buoni in loro possesso per avere un trattamento beauty prendendo appuntamento presso il laboratorio di EnAIP: 0323887274 - da lunedì a venerdì, in orario 8.00-14.00.

Saranno i futuri hairstylist a occuparsi di tutto, dall’organizzazione dell’appuntamento, al taglio e alla piega.

“Questa attività fa parte del progetto educativo che il nostro centro ha messo in campo per i nostri ragazzi. Oltre che un’occasione per dimostrare le loro abilità e la loro preparazione professionale, per gli studenti si tratta di un’opportunità di sviluppare competenze di relazione e di comunicazione, oltre che consapevolezza nei confronti del volontariato”, racconta Marianna Rampini, direttrice di EnAIP Omegna.

“Vedere questi ragazzi mettere a frutto la loro passione in un’azione sociale è spettacolare” – aggiunge Sabrina Proserpio, assessore ai Servizi Sociali di Omegna e docente presso il centro. Anche Filippo Ardizi, direttore della Caritas del Cusio, sottolinea il valore di “Belli e pettinati”, che consente alle persone di usufruire di un servizio che altrimenti non potrebbero permettersi, oltre ad avvicinare i giovani al mondo del volontariato.